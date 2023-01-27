"مفيش بكرا" من حرب إلى أخرى.. جولة مراسل CNN في غزة بعد وقف إطلاق النار

الهدوء الهش يعود إلى غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، الجمعة، إن مسلحين من غزة أطلقوا سبعة صواريخ باتجاه إسرائيل، ليل الخميس، اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض أربعة منها وانفجر ثلاثة في منطقة مفتوحة، مضيفا أنه تم إطلاق عدة صواريخ أخرى لكنها انفجرت داخل قطاع غزة.

وقالت إسرائيل في وقت سابق، إنها وردا على إطلاق الصواريخ من غزة، شنت غارات جوية استهدفت "موقعا لتصنيع الصواريخ تحت الأرض تابع لحركة حماس في المغازي وسط غزة".

وأوضحت في بيان نشر على قناة تلغرام الرسمية: "هذه الضربة ستعيق بشكل كبير جهود حماس في التسليح".

وجاء في البيان أن الجيش الإسرائيلي يحمل حركة حماس المسؤولية عن جميع الأنشطة الإرهابية التي تنطلق من قطاع غزة وستواجه تبعات الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل.

وفي الضفة، قُتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 22 عامًا برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة الرام قرب القدس، ليصبح عاشر فلسطيني يقتل برصاص القوات الإسرائيلية، الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إنه تم نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي بعد إصابته برصاصة لكنه توفي متأثرا بجراحه.

وقالت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية إنها كانت ترد على "اضطراب عنيف" في البلدة، وإن "الإرهابي الذي أطلق النار من مسافة قصيرة على قواتنا تم تحييده". وأضافت القوة في بيان أن أحد ضباطها أطلق النار أيضا على شخص آخر وأصابته بعدما كان يطلق عليها أعيرة نارية.

وقتل تسعة أشخاص على الأقل في مداهمة للجيش الإسرائيلي على جنين، الخميس.

وبمقتل عشرة فلسطينيين، الخميس، يرتفع العدد الإجمالي للقتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 30 شخصا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.