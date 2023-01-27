الجيش الإسرائيلي: قصف موقعا لـ"حماس" ردا على إطلاق صواريخ من غزة

القدس (CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، يوم الجمعة، شن غارات جوية على قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال البيان الذي نُشر عبر قناة تلغرام التابعة للجيش الإسرائيلي: "يتم حاليا قصف قطاع غزة"، وأضاف: "أطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة، واعتراض أحداها من قبل منظومة الدفاع الجوي (القبة الحديدية)، وسقط صاروخ في منطقة مفتوحة والآخر داخل قطاع غزة".

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر: "أغارت طائرات سلاح الجو الحربية الليلة على موقع عسكري تحت الأرض تابع لحماس يستخدم لإنتاج قذائف صاروخية ويقع في المغازي وسط قطاع غزة".

وأضاف: "تأتي الغارة ردا على قيام مخربين في قطاع غزة باطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل في وقت سابق الليلة حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراضها"، وتابع: "يتوقع أن تشكل الغارة ضربة ملموسة لجهود (حماس) في التسلح العسكري"، حسب تعبيره.

وقال: "حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة، وستدفع ثمن الخروقات الأمنية التي تستهدف دولة إسرائيل".