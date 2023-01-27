القدس (CNN)-- أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ليل الخميس، بحسب ما قال قائد الحركة في غزة الشيخ خالد البطش لحشود في القطاع يوم الجمعة.

وقال البطش إن سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية، أطلقت صواريخ ردا على الغارات الدامية التي شنها جيش الدفاع الإسرائيلي على جنين فيما أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "صواريخ مضادة للطائرات على المقاتلات الإسرائيلية، التي أغارات على مواقع في القطاع".

وقال البطش: "وتهدف المؤامرة اليوم إلى السماح للعدو بابتلاع الضفة الغربية، وبناء المستوطنات وضم الأراضي، لفرض سياسته المزعومة تدريجياً كما حدث في مرتفعات الجولان والقدس وجميع المناطق الخاضعة للاستيطان".

وقالت الجماعة أيضا إن "طريقة استعادة الحقوق والكرامة وطرد الاحتلال يكون بالقتال فقط".

ورحب الجهاد الإسلامي بقرار السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل وحثت الدول العربية على وقف عمليات تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، على تويتر أنه أبلغ فرقه الأمنية بـ"التجهيز لخطوات تتضمن تدابير هجومية مختلفة وضرب أهداف ذات جودة عالية إذا استدعت الضرورة لمواصلة التحرك، حتى يتم استعادة السلام بالنسبة لمواطني إسرائيل".