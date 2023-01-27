دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شنت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، صباح الجمعة، غارة على معسكر تابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وذلك ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

جاء ذلك وفقا لما نشره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي بتغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، حيث قال: "أغارت طائرات سلاح الجو الحربية، قبل وقت قليل، على معسكر تستخدمه القوة الجوية لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة. الموقع بمثابة مركز نشاط هام للمنظمة".

وتابع: "تأتي هذه الغارة متابعة لغارات شنها جيش الدفاع في وقت سابق الليلة".

ونشر أدرعي بتغريدة منفصلة صورة جوية لموقع المعسكر المستهدف قائلا بتعليق: "توثيق للمعسكر الذي تستخدمه القوة الجوية لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة والذي تم استهدافه قبل قليل".

"وكان أدرعي قد أوضح في تغريدات سابقة أن الغارة "تأتي ردا على قيام مخربين في قطاع غزة بإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل في وقت سابق الليلة حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراضها"، وتابع: "يتوقع أن تشكل الغارة ضربة ملموسة لجهود (حماس) في التسلح العسكري"، وأن "حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة، وستدفع ثمن الخروقات الأمنية التي تستهدف دولة إسرائيل".