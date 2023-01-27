دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفعت حصيلة القتلى في الهجوم الذي شهدته مدينة القدس إلى 8، الجمعة، وأسفر عن إصابة 10 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة قالت فيها أيضا إن الهجوم استهدف كنيسا.

وكانت خدمات الإنقاذ وحالات الطوارئ الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) أعلنت في وقت سابق مقتل 5 أشخاص وإصابة عدد آخر إثر إطلاق نار في القدس.

وقالت خدمات الطوارئ والإنقاذ إنه تم تحييد مطلق النار في مكان الحادث وإن بعض الضحايا في حالة حرجة. وأضافت أن فرق الإنقاذ كانت تستجيب لدعوات بشأن إطلاق نار في حي نيفي يعقوب في القدس ليلة الجمعة.