السعودية.. مقيم مصري يروج مخدرات بفيديو يثير تفاعلا والأمن يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقيم من الجنسية المصرية في السعودية نشر محتوى مرئيا ترويجيا للمخدرات.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو الترويجي والمقيم المصري "مموه الوجه" وذلك على صفحتها بموقع سناب شات.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة الرياض؛ لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواد مخدرة.."

وتابعت: "ضُبِطَ بحوزته (14.9) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(14,290) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(3000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وسلاحان ناريان، و(41) طلقة حيَّة، ومبلغ ماليّ، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".