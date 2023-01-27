(CNN) -- قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية إن الطائرات بدون طيار الإيرانية "تغذي" الغزو الروسي لأوكرانيا، ولهذا السبب تم فرض العديد من العقوبات ضد إيران خلال الشهرين الماضيين، بما في ذلك ضد "الحرس الثوري" الإيراني، وأضافت أن العقوبات الأمريكية لم توقف تدفق المسيرات من إيران إلى القوات الروسية.

وذكرت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "لم نوقف الطائرات بدون طيار، وهذا جزء من المشكلة، لكننا نعرف كيف تبدو إيران، ونعرف أيضا أصدقاء روسيا: إيران وكوريا الشمالية وحركة (حماس)".

وكانت نولاند ترد على أسئلة من السيناتور تيد كروز عن مفاوضات الإدارة الأمريكية مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، وقالت: "نحن لا نجري محادثات نشطة مع إيران، كما تعلم فهي ليست مستعدة لأخذ هذه المفاوضات على محمل الجد الآن"، وتابعت أنها "يمكن أن تناقش الإستراتيجية الأكبر للإدارات بشأن إيران مع كروز في إطار سري".