(CNN) -- أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الخميس، عن "حزنه لسقوط قتلى في عملية إسرائيلية في الضفة الغربية".

وقال برايس، في بيان: "إننا ندرك التحديات الأمنية الحقيقية التي تواجه إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وندين الجماعات الإرهابية التي تخطط وتنفذ هجمات ضد المدنيين".

وأضاف: "نأسف لسقوط أرواح الأبرياء وكذلك الجرحى في صفوف المدنيين، ونشعر بقلق عميق إزاء دائرة العنف في الضفة الغربية".

وتابع "نؤكد على الحاجة الملحة لجميع الأطراف لخفض التصعيد، ومنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين والعمل معا لتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية"، وذكر: "يستحق الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء العيش بسلام وأمان ".

وقالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى في اتصال هاتفي مع الصحفيين إن الوزارة "قلقة بعد العملية الإسرائيلية المميتة في مدينة جنين بالضفة الغربية"، وأضافت: "نشعر بالقلق إزاء أمرين، أولا، نفهم أن هناك خسائر في صفوف المدنيين، وهو أمر مؤسف للغاية، وثانيا، من الواضح أن هناك احتمال أن تسوء الأمور من الناحية الأمنية، من حيث الاحتجاجات أو أي نوع آخر من الإجراءات".

وذكرت: "عددا منا يعمل منذ وقت مبكر من صباح اليوم لفهم ما يجري، وما حدث، وللدعوة إلى وقف التصعيد والتنسيق بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية"، وقالت ليف: "نحن نحث على وقف التصعيد وتهدئة الوضع".

وردا على سؤال حول إعلان الفلسطينيين عن تعليق التعاون الأمني مع إسرائيل، قالت: "من الواضح أننا لا نعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة".

وأضافت: "بعيدا عن التراجع عن التنسيق الأمني، نعتقد أنه من المهم جدا أن تحافظ الأطراف على التنسيق الأمني".

يذكر أن أعمال العنف الدامية وقعت قبل أيام فقط من زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للقدس ورام الله.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية تسعة فلسطينيين، بينهم امرأة مسنة، وأصابت عدة آخرين خلال مداهمة في جنين.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني نبيل أبو ردينة أعلن، في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، خلال وقت سابق من يوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية ستعلق التنسيق الأمني مع إسرائيل ابتداء من الحال، في أعقاب العملية الإسرائيلية.

وقال أبو ردينة: "في ضوء العدوان المتكرر ضد شعبنا وتجاهل الاتفاقيات الموقعة بما فيها الاتفاقيات الأمنية نرى أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد موجوداً منذ الآن"، حسب قوله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 9 فلسطينيين، بينهم امرأة مسنة، وأصابت عدة آخرين خلال مداهمة في مدينة جنين.

وبحسب سجلات CNN، فإن حصيلة القتلى تجعل يوم الخميس أكثر الأيام دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكثر من عام، ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية هذا العام إلى 29 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي المقابل، قالت قوات الأمن الإسرائيلية إنها تعمل في جنين يوم الخميس للقبض على "خلية إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية"، وقالت في بيان إنها قتلت 3 "إرهابيين".

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الجيش الإسرائيلي ووكالة الأمن الإسرائيلية وشرطة الحدود أن "نشطاء الجهاد الإسلامي الإرهابيون متورطون بشدة في تنفيذ وتخطيط عدة هجمات إرهابية كبرى، بما في ذلك هجمات إطلاق النار على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين".