الإمارات والصين وفرنسا يدعون لجلسة عاجلة لمجلس الأمن حول "تطورات" جنين

(CNN)-- دعت الإمارات والصين وفرنسا مجلس الأمن إلى عقد اجتماع عاجل مغلق يوم الجمعة بشأن "آخر التطورات في جنين"، حسبما ذكرت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة على موقع تويتر.

وقالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة: "طلبت الإمارات أيضًا الاستماع إلى تقييم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند".

وكانت الإمارات قد أدانت العملية الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية يوم الخميس، والتي راح ضحيتها 9 فلسطينيين، بينهم امرأة مسنة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت قوات الأمن الإسرائيلية إنها عمليتها في جنين، يوم الخميس، للقبض على "خلية إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية"، مضيفة في بيان إنها قتلت 3 "إرهابيين".

وبحسب سجلات CNN، فإن حصيلة القتلى تجعل يوم الخميس أكثر الأيام دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكثر من عام، ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية هذا العام إلى 29 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.