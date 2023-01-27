الإمارات تصدر بيانا عن عملية جنين: ندعو إسرائيل إلى خفض التصعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت دولة الإمارات، في بيان، يوم الخميس، إدانتها لـ"اقتحام" القوات الإسرائيلية مخيم جنين بالضفة الغربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، في البيان، السلطات الإسرائيلية إلى "خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكدت الوزارة على "أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب البيان.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني نبيل أبو ردينة أعلن، في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، خلال وقت سابق من يوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية ستعلق التنسيق الأمني مع إسرائيل ابتداء من الحال، في أعقاب عملية إسرائيلية خلفت تسعة قتلى فلسطينيين على الأقل.

وقال أبو ردينة: "في ضوء العدوان المتكرر ضد شعبنا وتجاهل الاتفاقيات الموقعة بما فيها الاتفاقيات الأمنية نرى أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد موجوداً منذ الآن"، حسب قوله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 9 فلسطينيين، بينهم امرأة مسنة، وأصابت عدة آخرين خلال مداهمة في مدينة جنين.

وبحسب سجلات CNN، فإن حصيلة القتلى تجعل يوم الخميس أكثر الأيام دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكثر من عام، ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية هذا العام إلى 29 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي المقابل، قالت قوات الأمن الإسرائيلية إنها تعمل في جنين يوم الخميس للقبض على "خلية إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية"، وقالت في بيان إنها قتلت 3 "إرهابيين".

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الجيش الإسرائيلي ووكالة الأمن الإسرائيلية وشرطة الحدود أن "نشطاء الجهاد الإسلامي الإرهابيون متورطون بشدة في تنفيذ وتخطيط عدة هجمات إرهابية كبرى، بما في ذلك هجمات إطلاق النار على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين".