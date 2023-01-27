عم المبتعث السعودي الذي قُتل في أمريكا يكشف تفاصيل حول الحادثة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف عم المبتعث السعودي الذي قُتل في أمريكا، وليد الغريبي، أن ابن أخيه لم يكن مرتاحا في المنطقة التي كان يسكن بها وأنه كان ينوي الانتقال إلى منطقة أخرى، وكشف تفاصيل إضافية حول الحادثة.

وقال عم المبتعث في اتصال مع قناة الإخبارية الرسمية السعودية: "يوم الإثنين تقريبا الساعة 12 في الليل أرسلت شرطة فيلادلفيا لوالد (المبتعث) يطلبون منه التواصل مع الشرطة فيما يخص الوليد وحددوا أن عليه التواصل مع قسم القتل... واتصل عليهم وأبلغوه بأنهم وجدوا الولد مقتولا في شقته وأعطوه معلومات مبدئية دون ذكر تفاصيل".

وأردف عم الغريبي قائلا: "قبل 6 أشهر تقريبا تخرج زملاؤه وبقيت لديه مادة واحدة... وبقي عليه شهرين فانتقل إلى سكن آخر قريب من الجامعة يلائمه".

وتابع: "كان ساكنا في هذه الشقة وبقي فيها 5 شهور ولم يكن مرتاحا كثيرا في المنطقة لكنه كان مرتاحا في الشقة".

وأشار عم المبتعث السعودي إلى أن خبر مقتل ابن أخيه نزل كـ"الصاعقة" على والديه.

وكانت قد ذكرت قناة الإخبارية في وقت سابق أن شرطة فيلادلفيا ألقت القبض على المشتبه بها في قتل المبتعث السعودي، ونقلت أن الدافع قد يكون "السطو".