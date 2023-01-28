المشاهد الأولى بعد إطلاق نار في القدس أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص

(CNN)-- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تعازيه لأسر القتلى في هجوم الجمعة خارج كنيس يهودي في القدس وتعهد برد "قوي وسريع ودقيق".

وقال نتنياهو خلال حديثه في افتتاح اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي: "بالنيابة عن جميع مواطني إسرائيل، أود أن أبعث بأحر التعازي لأسر الذين قتلوا في الهجوم الشنيع والمروع في عاصمتنا القدس. هذا اعتداء إجرامي على مدخل كنيس يهودي في نهار المحرقة الدولية".

وأضاف نتنياهو: "أشكر رئيس الولايات المتحدة، صديقي جو بايدن، الذي تحدث معي وأعرب عن صدمته وتعازيه لهذا العمل المروع من القتل. كما أشكر العديد من القادة الآخرين، بما في ذلك من الدول العربية، لوقوفهم إلى جانب إسرائيل في هذا الوقت. كلنا نصلي من أجل سلام المصابين في الهجومين".

وشكر الشرطة وقوات الأمن على "تحركهم السريع" وتعهد بشجاعتهم بأن "ردنا سيكون قويًا وسريعًا ودقيقا"، مضيفا: "من حاول أن يؤذينا سنؤذيه، وكل من يساعده".

وأعلن أنه تم إلقاء القبض على عدد من "أنصار ومعاوني ومحرضي الإرهاب".

وقال نتنياهو إنه سيشارك الحكومة يوم السبت في إجراءات إضافية لمكافحة الإرهاب تشمل "تسريع وتوسيع تراخيص السلاح للمواطنين المرخص لهم".

وأضاف: "هذه الحكومة ستعمل بصرامة وحزم وقوة ضد الإرهاب. وسنفعل ذلك بهدوء وحسم. لا نبحث عن تصعيد، لكننا مستعدون لأي سيناريو".

كما دعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى عدم أخذ القانون بأيديهم.

في وقت سابق السبت، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، السبت، إلى تطبيق عقوبة الإعدام على "الإرهابيين"، ومنح المزيد من الإسرائيليين تصاريح إطلاق النار بعد هجومين إطلاق نار في القدس خلفا سبعة قتلى وخمسة جرحى على الأقل.

جاءت تصريحات بن غفير لدى حديثه للصحفيين خارج مستشفى شير تسيدك في القدس، حيث يعالج بعض الجرحى. ودعا بن غفير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى اتخاذ سلسلة من التحركات للحد من تصاعد العنف.