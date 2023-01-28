دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداولت وسائل إعلام سعودية ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، الجمعة، تُظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، ونجل سلطان عُمان وزير الثقافة والشباب والرياضة، ذي يزن بن هيثم، في محافظة العُلا في السعودية، وقد ظهر ولي العهد السعودي وهو يلتقط صورا مع بعض المواطنين في أحد المقاطع المتداولة، ويقود سيارته في آخر ويزور أحد المطاعم.

ونشرت قناة العربية السعودية ووسائل إعلام عُمانية مقطعا يُظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يغادر أحد المطاعم في العُلا برفقة ولي عهد الأردن ونجل سلطان عُمان.

وفي المقطع الثاني ظهر ولي العهد السعودي وهو يركب سيارته متأهبا لقيادتها ويلوح بيده قبل أن يهم بركوب السيارة.

أما الفيديو الثالث، فأظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يدخل إلى المطعم برفقة عدد من حراسته.

وتداول بعض المغردين مقطع فيديو التقط فيه ولي العهد السعودي صورة مع عدد من المواطنين الذين تجمعوا حوله في المنطقة نفسها التي صُورت بها بقية المقاطع.