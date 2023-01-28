أول تعليق من نتنياهو على هجوم القدس

(CNN) -- حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، مواطنيه على عدم القيام بهجمات انتقامية ردا على حادث إطلاق نار الذي شهدته مدينة القدس، وأدى إلى مقتل 8 أشخاص.

وقال نتنياهو: "أدعو الناس إلى تطبيق القانون بأيديهم، لهذا الغرض لدينا جيش وشرطة وقوات أمن، وهم سيتصرفون وفقا لتعليمات مجلس الوزراء".

وأضاف: "نحن في أعقاب هجوم إرهابي عنيف، وقلوبنا مع عائلات الضحايا والجرحى، وأثني على الشرطة التي وصلت في غضون دقائق، ولسوء الحظ، أحيانا تكون الدقائق وقت متأخر جدا".

وتابع: "أجرينا تقييما للوضع، وسنعقد جلسة لمجلس الوزراء هناك حاجة للعمل بحزم ورباطة جأش، وأناشد الناس ألا يطبقوا القانون بأيديهم، لهذا الغرض لدينا جيش وشرطة وقوات أمن، وهم يتصرفون وفقا لتعليمات مجلس الوزراء".

وقال: "سيتعين عليكم انتظار اجتماع مجلس الوزراء، لكننا قررنا اتخاذ بضع خطوات فورية هذا المساء وبالتأكيد سوف تسمعون عنها".

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت أعلنت، عبر تويتر، أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين، فيما صرح المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي، للصحفيين، بأن الهجوم يعد "أحد أسوأ الهجمات الإرهابية التي وقعت في السنوات القليلة الماضية".