إسرائيل: جريحان بهجوم إطلاق نار في القدس السبت

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
الشرطة والإسعاف الإسرائيلي في منطقة إطلاق النار بالقدس السبت
Credit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

القدس (CNN)-- أعلنت الشرطة وخدمات الإسعاف الإسرائيلية، السبت، إصابة شخصين بجروح في هجوم إطلاق نار وقع في منطقة مدينة داود بالقدس.

الضحيتان، أحدهما في العشرينات من عمره والآخر في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره، نُقلا إلى مستشفى شعاري تسيديك الطبي، وفقا للمستشفى.

وأضاف المستشفى أن الرجل الأصغر سنّا يخضع للتخدير وتحت أجهزة التنفس الاصطناعي وليس في حالة مستقرة بعد، في حين أن الرجل الأكبر سنا في حالة مستقرة.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه به بإطلاق النار شاب يبلغ من العمر 13 عامًا "تم تحييده وإصابته" على يد "اثنين من المارة يحملان أسلحة مرخصة".

وقال فادي دكيديك، المسعف بنجمة داود الحمراء: "كنا في مكان الحادث بسرعة ورأينا ضحيتين من طلقات نارية، رجل يبلغ من العمر 47 عامًا ورجل يبلغ 23 عامًا.. وسرعان ما نقلناهم إلى مستشفى شعاري تسيدك، وكان الشاب في حالة خطيرة والآخر في حالة متوسطة إلى خطيرة".

قد يهمك أيضاً

بايدن لنتنياهو: هجوم القدس كان هجوما على العالم المتحضر

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.