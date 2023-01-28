إسرائيل: جريحان بهجوم إطلاق نار في القدس السبت

القدس (CNN)-- أعلنت الشرطة وخدمات الإسعاف الإسرائيلية، السبت، إصابة شخصين بجروح في هجوم إطلاق نار وقع في منطقة مدينة داود بالقدس.

الضحيتان، أحدهما في العشرينات من عمره والآخر في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره، نُقلا إلى مستشفى شعاري تسيديك الطبي، وفقا للمستشفى.

وأضاف المستشفى أن الرجل الأصغر سنّا يخضع للتخدير وتحت أجهزة التنفس الاصطناعي وليس في حالة مستقرة بعد، في حين أن الرجل الأكبر سنا في حالة مستقرة.

وقال فادي دكيديك، المسعف بنجمة داود الحمراء: "كنا في مكان الحادث بسرعة ورأينا ضحيتين من طلقات نارية، رجل يبلغ من العمر 47 عامًا ورجل يبلغ 23 عامًا.. وسرعان ما نقلناهم إلى مستشفى شعاري تسيدك، وكان الشاب في حالة خطيرة والآخر في حالة متوسطة إلى خطيرة".