تعليق سعودي رسمي على مقتل المبتعث الوليد الغريبي بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت سفارة المملكة العربية السعودية بأمريكا، فجر السبت، على قضية مقتل الطالب المبتعث الوليد الغريبي في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الامريكية.

وقالت السفارة في بيان: "تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الامريكية ببالغ الحزن والأسى ومنذ اليوم الاول وبالتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في نيويورك ملابسات مقتل المواطن / الوليد عبدالله الغريبي رحمه الله في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الامريكية، حيث تبين ان الفقيد قتل على يد مواطنة امريكية تسكن في احد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه المواطن".

وأضاف البيان: "تشير السفارة الى انه تم القبض على المتهمة وهي قيد التحقيقات حالياً، مثمنةً ما تم من تعاون معها من قبل السلطات الامنية الامريكية في مدينة فيلادلفيا منذ وقوع هذا الحادث المؤسف، كما استكملت السفارة كافة الاجراءات اللازمة مع السلطات المعنية الامريكية لنقل جثمان الفقيد رحمة الله الى المملكة".

وتابع البيان: "وقد قامت سمو سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الامريكية الاميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز بالتواصل مع ذوي الفقيد لتقديم خالص التعازي والعون الكامل لهم في هذا الظرف المؤلم، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان".