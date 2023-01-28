الخارجية الأمريكية: ندين "الهجوم الإرهابي" في القدس

(CNN) -- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، إدانتها "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الواضح" الذي وقع في مدينة القدس، الذي قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر تويتر، إنه أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

ووصف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل الهجوم بالـ"مروع للغاية"، وقال: "أفكارنا وصلواتنا وتعازينا لمن قتلوا وجرحوا في هذا العمل الشنيع العنيف".

وذكر باتيل أن بلاده "ما زالت تجمع المعلومات" لكن الحكومة الأمريكية "على اتصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين"، وأكد: "التزامنا بأمن إسرائيل لا يزال راسخا"، لكنه لم يذكر ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن إطلاق النار في القدس جاء ردا على الغارة الإسرائيلية في الضفة الغربية التي قتلت 9 فلسطينيين.

وأوضح المتحدث أنه من المتوقع ألا يطرأ أي تغيير على جدول زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المرتقبة إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية.