تركيا.. العالم يراقب أردوغان يتسابق لعقد ثالث من السلطة

تقرير من إعداد نادين إبراهيم، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN، للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

(CNN)-- تفصل تركيا أقل من أربعة أشهر عن الانتخابات الرئاسية التي قد تمدد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي استمر 20 عامًا، إلى عقد ثالث.

تجري الانتخابات، كما هو متوقع في 14 مايو/ ايار، وسط أخطر تصادم بين روسيا والغرب منذ نهاية الحرب الباردة. وشهدت حرب روسيا على أوكرانيا نمو نفوذ تركيا الأجنبي إلى مستوى أصبح مصدر إزعاج للبعض ومفيد للآخرين. ربما لم يكن الرئيس البالغ من العمر 68 عامًا مستقطبًا على الساحة الدولية كما كان في الآونة الأخيرة.

قال سنان أولجن، الدبلوماسي التركي السابق ورئيس مؤسسة EDAM البحثية في اسطنبول: "من وجهة نظر القوى العالمية، تقع تركيا في تقاطع الغرب مع بقية العالم".

قبل التصويت، كان أردوغان يسعى لإصلاح العلاقات المتوترة وتقوية العلاقات القديمة. كما كان حريصًا على الاستفادة من عضوية تركيا في الناتو ووضع نفسه كوسيط في الصراع الأوكراني لتحقيق المصالح الوطنية والترويج لنفسه كقائد إقليمي وعالمي.

من بين أولئك الذين يراقبون الانتخابات التركية باهتمام على الساحة الدولية، هناك من قد يكون متجذرًا لأردوغان، ومن قرر العيش معه، ومن لا يريد شيئًا أكثر من رؤيته معزولا في كتب التاريخ. فيما يلي بعض التفاصيل:

روسيا

تفضيلات موسكو في تركيا ليست سرا. كانت حرب أوكرانيا لحظة حاسمة بالنسبة لنفوذ تركيا الدولي، ولكن أيضًا لعلاقتها مع روسيا.

أعطت العلاقات الوثيقة بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبلاده مكانة فريدة من نوعها لكونها الدولة الوحيدة في الناتو التي تتواصل روسيا معها بشكل جيد. لم يتبع حلفاءه الغربيين في فرض عقوبات على موسكو، وهو يوسع علاقات الطاقة مع روسيا بينما يقوم الغرب بقطعها.

وقال أولجن لـCNN لقد قدم بوتين درجة كبيرة من الدعم لأردوغان قبل الانتخابات بطريقة لم يحظ بها أي زعيم عالمي آخر"، مشيرًا إلى تعاونهما المتزايد كدليل على تعميق العلاقات بينهما.

تعمل أنقرة وموسكو على إنشاء مركز إقليمي للغاز الطبيعي في تركيا، والذي قال أردوغان سابقًا إنه يمكن استخدامه لنقل الغاز إلى أوروبا.

ومن المتوقع أيضًا أن تضيف تركيا الطاقة النووية إلى اعتمادها المتزايد في مجال الطاقة على روسيا. من المتوقع أن تدخل أول محطة نووية في البلاد، بنتها وتملكها وتشغلها روسيا، حيز التشغيل هذا العام، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس.

ينسق البلدان أيضًا أنشطتهما في سوريا، حيث يوجد لكليهما وجود عسكري لكنهما يدعمان أطرافًا متعارضة. ويقول محللون إن أردوغان غالبًا ما يسعى للحصول على ضوء أخضر من موسكو - التي تدعم نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا - قبل شن هجمات في البلاد.

قال أولجن: "من الواضح أن بوتين جعل اختياره واضحًا للغاية بشأن من يريد الفوز في تركيا".

دول الخليج

كانت دول الخليج غير مرتاحة لدور تركيا في الشرق الأوسط، لكنها وضعت هذه الخلافات جانباً وقررت العمل مع أردوغان.

يقول المحللون إن التقارب الأخير مع دول الخليج لم يجلب فقط ضخ السيولة التي تشتد الحاجة إليها في الاقتصاد التركي المتباطئ، بل كان أيضًا بمثابة تأييد لأردوغان وتصويت على الثقة في حكمه.

كانت زيارة تاريخية قام بها أردوغان إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي إيذانا بنهاية نزاع مرير بين تركيا والرياض انفجر بعد مقتل وتقطيع أوصال كاتب العمود السعودي في "واشنطن بوست" جمال خاشقجي في 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول. كما عارضت كل من الرياض والإمارات العربية المتحدة دعم أردوغان للأحزاب الإسلامية في المنطقة.

كما قام الزعيم التركي بأول زيارة دولة إلى الإمارات العربية المتحدة خلال عقد من الزمان العام الماضي، حيث التقى ولي العهد آنذاك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يتولى الرئاسة الآن. وجاءت الزيارة في أعقاب رحلة تاريخية قام بها محمد بن زايد إلى أنقرة عام 2021.

جاء ذلك بمزايا مالية لتركيا. حصلت أنقرة على تعهد بإيداع من البنك المركزي بقيمة 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية وأنشأت الإمارات العربية المتحدة صندوقًا استثماريًا بقيمة 10 مليارات دولار لتركيا.

قال سونر كاجابتاي، مدير برنامج البحوث التركية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: "لم يفز (أردوغان) في الانتخابات أبدًا عندما لم يحقق نموًا (اقتصاديًا)". وأضاف "هذا هو السبب في أنه يحاول جذب التدفقات المالية من الجهات الخارجية؛ إعادة الاستقرار مع الأثرياء (دول الخليج) مثل السعوديين والإماراتيين ".

وأشار عمر تاسبينار، الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن العاصمة لـCNN ، إلى أن هذا التحول في العلاقات يشير إلى أن دول الخليج تتوقع بقاء أردوغان في السلطة في المستقبل المنظور.

وقال: "السعودية والإمارات تنظران إلى أردوغان باعتباره ملكًا / رجلًا قويًا ولا تعتقدان حقًا أن الملوك يتركون السلطة مع الانتخابات"، مضيفًا أن العلاقات التي تم إصلاحها حديثًا هي "زواج مصلحة" يوازن بين مخاوف الخليج وكذلك يمنح أردوغان الدعم المالي.

الغرب

وفقًا للمحللين، ستكون الدول الغربية سعيدة برؤية تركيا ما بعد أردوغان. لقد عانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع الزعيم التركي حيث يواصل الوقوف في طريق انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو ويواصل التعاون مع روسيا. سبب تركيا لتجميد العضوية هو أن الدولة الاسكندنافية لم تتخذ إجراءات ملموسة ضد الجماعات "الإرهابية" - بشكل رئيسي حزب العمال الكردستاني الانفصالي، المعروف أيضًا باسم PKK- التي تتهم تركيا السويد بإيوائها.

يبدو أن القشة التي قصمت ظهر البعير لتركيا هي حرق نسخة من القرآن خلال احتجاج خارج السفارة التركية في ستوكهولم في نهاية الأسبوع الماضي.

كان للولايات المتحدة نصيبها من المشاكل مع أردوغان. يعمل الرئيس التركي منذ أشهر للحصول على الموافقة على بيع 40 طائرة مقاتلة من طراز F-16 لتركيا، خاصة وأن بلاده قد أزيلت من برنامج F-35 منذ عام 2019 بعد شراء نظام صواريخ S-400 روسي الصنع.

قالت مصادر في الكونغرس لـCNN قبل أسبوعين إن إدارة بايدن، التي تدرس طلب تركيا لمقاتلات من طراز F-16 منذ أكثر من عام الآن، تستعد لمطالبة الكونجرس بالموافقة على بيع الطائرات. لا يتمتع أردوغان بشعبية كبيرة في الكونغرس، كما أن السياسيين الأمريكيين ينتقدون سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان.

لم يدع بايدن أردوغان في زيارة رسمية بعد، لكن التقى الزعيمان على هامش قمة مجموعة العشرين في نوفمبر.

قال تاسبينار: "سيكون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سعداء برؤية تركيا ما بعد أردوغان". وأضاف أن "مثل هذه النتيجة ستثبت أن تركيا لا تزال ديمقراطية ويمكن أن تخلق الأمل في شهر عسل مع الغرب."