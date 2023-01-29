وزيرة مصرية سابقة: "أصوات" أمرت ابني بقتل زميليه في أمريكا

نشر الأحد ، 29 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزيرة مصرية سابقة إن ابنها المتهم بقتل شخصين في الولايات المتحدة كان يعاني من "مرض نفسي" عند ارتكابه الواقعة، وأن " أصواتًا غريبة أمرته بالقتل".

تصريحات وزيرة الهجرة المصرية السابقة، نبيلة مكرم، كانت مع الإعلامي خيري رمضان على قناة "القاهرة والناس" المصرية ببرنامج "حديث القاهرة"، السبت.

وهي أول تصريحات تلفزيونية للمسؤولة السابقة منذ القبض على ابنها واتهامه بقتل اثنين من زملائه في العمل بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت مكرم إن "أصواتًا أمرته" بقتل زميليه في العمل في أبريل/ نيسان الماضي.

وأشارت مكرم إلى أن ابنها سبق أن تم تشخصيه بالإصابة بمرض الفصام أو الشيزوفرنيا، وذكرت أن إحدى أعراضه هي تلك الأصوات.

ومضت قائلة إن ابنها في الوقت الذي قتل فيه زميليه كان قد "قرر وقف تناول الأدوية النفسية، فحدثت انتكاسة كبيرة.. لم يكن فاهم أو مدرك، كان مسلوب الإرادة".

كانت نبيلة مكرم تشغل منصبها منذ سبتمبر/ أيلول 2015، قبل أن يتم استبدالها في تعديل وزاري في أغسطس/ آب الماضي.