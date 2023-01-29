إيران: 3 قتلى و580 جريحا للآن بزلزال قوته 5.9 على مقياس ريختر

نشر الأحد ، 29 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قُتل 3 أشخاص وأصيب 580 شخصا بجروح في زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، وقع بمحافظ أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الأحد.

ونقلت الوكالة الإيرانية على لسان محمد صادق معتمديان، محافظ أذربيجان الغربية قوله: "الزلزال ألحق أضرارا بحوالي 70 قرية.. للتحقق من حجم الأضرار المحتملة، تم إرسال فرق تقييم إلى دائرة نصف قطرها 30 كيلومترًا من مركز الزلزال".

وأشار إلى أن "إنشاء مخيمات لإيواء الأهالي وتوزيع الخيام في القرى من بين الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال"، لافتا إلى أن "القوات المسلحة قدمت تسهيلات جيدة كما تم تقديم دعم جيد للغاية من المحافظات المجاورة، وخاصة أذربيجان الشرقية".

وبين معتمديان أن "إحدى مشاكل المنطقة هي الهزات الارتدادية المختلفة".