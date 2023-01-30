دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد الأكاديمي السعودي، تركي الحمد "أقلام الشجب والتخوين" في الكويت و"النرجسية المصرية" عند تناول الأوضاع في هذين البلدين بشكل موضوعي من قبل شخص لا ينتمي لهما، متسائلا عن وقت انتهاء ما وصفه بـ"النفاق العربي"، ما دفع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس للرد عليه والتأكيد على ألا حساسية لديه من نقد الحمد.

وأعاد الحمد نشر تدوينة لأحد المغردين، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها: "لاحظت أنه عندهم حساسية مفرطة من أي رأي أو نقد من مثقف سعودي لهم، وكأنه يعتبرونها نهاية الكون وقمّة الإستفزاز إنه صرتوا تقولوا فينا رأي حتى ولو صح ومعجبين فيه! يتكهربون طبقيّاً بلا فآتهم على النيل"، حسب قوله.

وعلّق الأكاديمي السعودي قائلا: "صدقت، فقبل فترة حاولت أن أحلل الأوضاع في الكويت موضوعيا والبحث عن الخلل في تراجع الكويت، فانبرت أقلام الشجب والتخوين والمؤامرة على الديموقراطية، واليوم كل ذلك أصبح واضحا. واليوم، حاولت تحليل الأوضاع في مصر، فاستثيرت "النرجسية" المصرية الشعبوية التي تتحسس من كل نقد لا يأتي من مصري".

وتابع الحمد بالقول: "حين يتعلق الأمر بالسعودية ودول الخليج العربية، فإن النقد والشجب والشتم واللعن أمر مشاع، فكلنا في النهاية عرب، ومصيرنا واحد، وثرواتنا واحدة، ولسان الضاد يجمعنا.. ولكن حين يتعلق الأمر ببلادهم، فذاك خط أحمر ليس لك أن تتجاوزه، فلست من أهلنا أو "بلدياتنا"..أما آن للنفاق العربي أن ينتهي؟"، على حد قوله.

من جانبه، كتب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، ردا على تغريدة الحمد الأولى: "كمصري لا حساسية لدي من أي نقد بالعكس لانه هذا معناه انك مهتم you care ..ولذا لك كل الشكر و التقدير مني ومن يختلف في الرأي معك و أنا لست منهم"، حسب تعبيره.