دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى وزير الخارجية الإيراني، اتصالين هاتفيين برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والأمين العام للجهاد الإسلامي زياد نخالة وأعرب عن "اعتزازه" بالفصائل الفلسطينية لأنها لا تتوانى في الرد على ما وصفها بـ"مجازر" إسرائيل، وذلك بعد أحداث مخيم جنين وما تبعها، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الإثنين.

وعبّر عبداللهيان عن "تضامن الجمهورية الاسلامية الكامل مع الشعب الفلسطيني وأهالي الشهداء"، وأكد على موقف إيران الداعم للشعب الفلسطيني وما وصفتها الوكالة بـ"المقاومة الباسلة".

وأشارت الوكالة إلى أن عبداللهيان أعرب عن "اعتزازه بالمقاومة الفلسطينية التي لم تتوان في الرد على هذه المجازر وهذا العدوان الواسع"، في إشارة إلى أحداث مخيم جنين.

ووجّه وزير الخارجية الإيراني دعوة لهنية لزيارة بلاده في الوقت الذي يراه مناسبا، وفقا لإرنا.

من جانبه، قدّر هنية اتصال عبداللهيان وشدد على "إدانة أي عدوان غاشم تتعرض له الجمهورية الإسلامية كما حصل الليلة الماضية (مساء السبت) بالمسيرات، مؤكدًا ثقته في قدرة الجمهورية الإسلامية في إيران على إحباط كيد واعتداءات الأعداء"، وفقا لإرنا.

وأجرى عبداللهيان اتصالا مع نخالة الذي شكر إيران على "مواقفها المبدئية في دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة الإسلامية في جميع المجالات، وعن الفخر لمواقف الجمهورية الإسلامية، مؤكدا على المقاومة والصمود دوما في مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني في انتهاكه للمقدسات الإسلامية"، وفقا لإرنا.

يذكر أن الجهاد الإسلامي كان قد أعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على إسرائيل بعد أحداث مخيم جنين، الجمعة الماضية.