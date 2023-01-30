دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت إيران القائم بالأعمال الأوكراني في طهران، الإثنين، بسبب تعليقات أدلى بها مسؤول أوكراني كبير حول هجمات بطائرات مسيرة على مجمع عسكري في وسط إيران، السبت، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية الحكومية للأنباء.

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك في تغريدة، الأحد، إنها كانت "ليلة متفجرة في إيران". ومضى في سرد الصناعات المتأثرة التي قال إنها تشمل "إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ، ومصافي النفط"، مضيفا أن أوكرانيا "حذّرت" إيران من دورها في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وكالة "تسنيم" إنه "عقب قيام مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية بنشر موقف غريب ومنحاز بشأن العمل الإرهابي استهدف منشأة في مدينة أصفهان وسط إيران، استدعى رئيس الدائرة السياسية لشؤون أوراسیا بوزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال سفارة أوكرانيا".

وأضافت الوكالة أن "المسؤول الإيراني قدم مذكرة رسمية إلى القائم بأعمال السفير الأوكراني، داعيًا حكومة كييف إلى التعليق رسميًا عاجلا أم آجلا على تلك المزاعم"، وفق "تسنيم".

وذكرت الوكالة أن القائم بالأعمال الأوكراني أعرب عن أمله في عدم تكرار مثل هذه التصريحات، قائلا إنه "سيبلغ مدى احتجاج إيران إلى حكومة بلاده، وسيقدم إلى وزارة الخارجية الإيرانية الرد الذي سيتسلمه من بلاده"، حسب "تسنيم".

واستخدمت روسيا طائرات مسيرة إيرانية لتدمير أهداف أوكرانية، في حين اعترف النظام الإيراني فقط بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار في الأشهر التي سبقت غزو أوكرانيا.

واستشهدت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز بمسؤولين لم تسمهم، زعموا أن إسرائيل مسؤولة عن هجمات الطائرات بدون طيار. ولم تؤكد CNN هذه المعلومات بشكل مستقل، كما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق، ولم تقدم وزارة الدفاع الإيرانية علنا حتى الآن، أي معلومات حول الجهة التي تقف وراء الهجوم.