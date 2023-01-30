نشر الاثنين ، 30 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة" للقادمين "جوًا" إلكترونيًا، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوردت "واس" أن الخارجية السعودية ستتولى التنسيق مع الجهات ذات الصلة، إضافة إلى التعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، في "تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها".

وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في الدخول إلى المملكة العربية السعودية من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، إلى جانب التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

يسري تطبيق الخدمة بداية من يوم الاثنين عبر التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة "جوًا" من خلال المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وخطوط طيران ناس.

وقتها، يتم تمرير طلب التأشيرة آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن "تأشيرة المرور للزيارة" ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وأن صلاحيتها تمتد إلى ثلاثة أشهر، والإقامة في المملكة لمدة 4 أيام.