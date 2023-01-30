دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، محادثة هاتفية، الاثنين، حسبما أفاد بيان للرئاسة الروسية نشرته وكالة أنباء "تاس" الرسمية.

ونقلت "تاس" عن الكرملين قوله إنه "تمت مناقشة قضايا زيادة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة والتفاعل في إطار أوبك + لضمان استقرار سوق النفط العالمية".

يأتي اتصال بوتين والأمير محمد بن سلمان قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في مجموعة أوبك بلس، للدول المصدرة للنفط بالإضافة إلى روسيا، الأربعاء المقبل.

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قررت أوبك بلس خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مثيرة ردود فعل أمريكية سلبية تجاه القرار، وسط اتهامات للرياض بدعم الموقف الروسي، وهو ما نفته المملكة مرارًا وتكرارًا.

ووضعت دول الاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارًا، في قرار مشترك صدر في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وكانت آخر مرة تحدث فيها الرئيس الروسي وولي العهد السعودي عبر الهاتف في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد نجاح عملية تبادل 10 أسرى من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا، وذلك برعاية سعودية.