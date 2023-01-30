وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز: إسرائيل استهدفت منشاة عسكرية في إيران

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نقلت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" عن مسؤولين لم يكشفوا عن أسمائهم قولهم إن إسرائيل نفذت هجمات بطائرات بدون طيار على مصنع عسكري في مدينة اصفهان وسط إيران، ولم تؤكد CNN هذه المعلومات بشكل مستقل.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين على العملية، ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين استخباراتيين كبار كانوا على دراية بالنقاشات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول الحادثة، لم يتم ذكر اسم أي من المسؤولين.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لـCNN أن واشنطن لم تنفذ أي عملية في الداخل الإيراني.

وقال المتحدث: "لقد رأينا التقارير الصحفية، لكن يمكننا أن نؤكد أن الجيش الأمريكي لم ينفذ أي ضربات أو عمليات في الداخل الإيراني، نواصل مراقبة الموقف، لكن ليس لدينا أي معلومات إضافية لنقدمها".

ولم تُعلن وزارة الدفاع الإيرانية عن هوية الجهة التي نفذت العملية، في حين رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.

وكانت قد قالت وزارة الدفاع الإيرانية إن دفاعاتها "تصدت" لهجوم على مجمع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران بعد أن استهدفت طائرات بدون طيار صغيرة المنشاة.