على مؤشر مدركات الفساد لعام 2022.. كيف صنفت الدول العربية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، ويتبع مقياسًا من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادًا). ووفقًا للمؤشر لا يزال مستوى السلام العالمي في تدهور منذ 15 عاما، ليبقى الفساد السبب الرئيسي الناتج عن ذلك.

انخفض متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، حيث وصل إلى مستوى منخفض بلغ قدره 38 درجة من أصل 100 بعد سنوات من الركود. احتلت الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية (67 نقطة على المؤشر) ثم قطر (58). بينما الدول التي يلفها الصراع ليبيا (17) واليمن (16) وسوريا (13) سجلت أسوأ المستويات.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2022.