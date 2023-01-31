أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أغلقت وزارة العدل تحقيقًا بشأن ضلوع مزعوم للجنرال المتقاعد من مشاة البحرية جون ألين في الضغط على الحكومة الأمريكية لصالح قطر خلال إدارة دونالد ترامب دون توجيه أي اتهامات إليه، وفقًا لمحاميه.

وقال المحامي، ديفيد شيرتلر لـCNN في بيان: "لقد تم إبلاغنا من قبل قسم الأمن القومي بوزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة المركزية في كاليفورنيا بأن التحقيق مع الجنرال جون ألين (متقاعد) قد أُغلق وأنه لن يتم توجيه أي تهم جنائية ضد الجنرال، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، أو أي قانون آخر، بناءً على أو نتيجة لرحلة الجنرال ألين إلى قطر في يونيو 2017 ، أو تحقيق الحكومة في تلك الأحداث".

وذكرت CNN في تقرير نشرته في يونيو/حزيران أن ألين، وهو جنرال متقاعد من فئة أربع نجوم وقاد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في أفغانستان، استقال من منصب رئيس معهد بروكينغز بعد أن أظهر ملف المحكمة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد استولى على اتصالاته الإلكترونية.

واتهمت مذكرة التفتيش الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في ملف المحكمة، والتي يبدو أنها نُشرت على الإنترنت عن طريق الخطأ، ألين بالظهور وكأنه ينتهك قوانين الضغط الأجنبية والفشل في تقديم رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بجهود الضغط، ونفى ألين ممارسة الضغط نيابة عن قطر.

ورفض مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا التعليق.

وحاولت CNN التواصل أيضا مع وزارة الدفاع الأمريكية للحصول على تعليق.

قال شيرتلر في البيان إن بإمكان موكله "الآن استئناف حياته في خدمة بلده دون سحابة أي تحقيق جنائي فوقه"، واصفا تضرر "سمعة آلن وسبل عيشه بشكل خاطئ بسبب الإفراج العلني عن المعلومات السرية لهيئة المحلفين الكبرى"، بـ"الأمر المؤسف".