(CNN)-- أدانت روسيا، يوم الاثنين، الهجوم على مصنع عسكري في مدينة أصفهان بوسط إيران، يوم السبت.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين، إن "أجهزة الأمن الروسية تحلل المعلومات للحصول على صورة لما حدث في إيران"، وأضاف بيسكوف: "لا يسعنا إلا إدانة مثل هذه الأعمال الموجهة ضد دول ذات سيادة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق يوم الاثنين، إن الوزارة "تدين بشدة أي أعمال استفزازية قد تؤدي إلى تصعيد غير منضبط للتوتر في منطقة بعيدة بالفعل عن الهدوء".

وأضافت زاخاروفا أن "مثل هذه الأعمال المدمرة يمكن أن يكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" عن مسؤولين لم يكشفوا عن أسمائهم قولهم إن إسرائيل نفذت هجمات بطائرات بدون طيار على المصنع العسكري، ولم تؤكد CNN هذه المعلومات بشكل مستقل.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشبكةCNN أن واشنطن لم تنفذ أي عملية في الداخل الإيراني.

وقال المتحدث: "لقد رأينا التقارير الصحفية، لكن يمكننا أن نؤكد أن الجيش الأمريكي لم ينفذ أي ضربات أو عمليات في الداخل الإيراني، نواصل مراقبة الموقف، لكن ليس لدينا أي معلومات إضافية لنقدمها".

ولم تُعلن وزارة الدفاع الإيرانية عن هوية الجهة التي نفذت العملية، في حين رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.

وكانت قد قالت وزارة الدفاع الإيرانية إن دفاعاتها "تصدت" للهجوم بعد أن استهدفت طائرات بدون طيار صغيرة المصنع.