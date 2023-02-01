(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع جيك تابر من شبكة CNN، يوم الثلاثاء، إن الناس يمكن أن "يعلقوا" السلام على المفاوضات مع الفلسطينيين، وأضاف أنه اختار نهجا مختلفا.

وذكر: "عندما ينتهي الصراع العربي الإسرائيلي بشكل فعال، أعتقد أننا سنعود إلى الفلسطينيين ونحصل على سلام عملي معهم".

وردا على سؤال من تابر عن مخاوف إدارة (الرئيس الأمريكي) جو بايدن من أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات، أشار بنيامين نتنياهو إلى نجاح اتفاقات إبراهيم في عهد (الرئيس الأمريكي السابق) ترامب والتي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية.

وقال: "لقد درت من حولهم (الفلسطينيين)، وذهبت مباشرة إلى الدول العربية وصغت مفهوما جديدا للسلام.. لقد أقمت أربع اتفاقيات سلام تاريخية، اتفاقيات إبراهيم، وهو ضعف عدد اتفاقيات السلام التي سبق أن أبرمها كل من سبقوني في 70 عاما".

وتأتي تصريحات نتنياهو في لحظة متوترة بالنسبة لإسرائيل، ولقد عانى الفلسطينيون والإسرائيليون من إراقة دماء مروعة في الأسبوع الماضي، وتتزايد المخاوف من خروج الوضع عن السيطرة.

وكان يوم الخميس الماضي أكثر الأيام دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ ما يقرب من عامين، تلاه إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي في القدس ليلة الجمعة - والذي اعتبرته إسرائيل أحد أسوأ الهجمات الإرهابية التي شهدتها في السنوات الأخيرة.

ودعت إدارة بايدن إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن لم يكن هناك سوى القليل من الحركة والجهود النشطة على ما يبدو نحو هذا الهدف من قبل نتنياهو أو القادة الفلسطينيين.

ويقول محللون إن اتفاقيات إبراهيم لم تفعل سوى القليل لتهدئة موقف إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وعندما سُئل عن الامتياز الذي ستمنحه إسرائيل للأراضي الفلسطينية، أجاب نتنياهو: "حسنا، أنا بالتأكيد على استعداد لأن يكون لديهم كل السلطات التي يحتاجونها لحكم أنفسهم لكن أيا من القوى التي يمكن أن تهددنا (نحن) وهذا يعني أن إسرائيل يجب أن تتحمل المسؤولية الأمنية الغالبة ".

وهناك آمال في أن تساعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع في تهدئة التوترات المتصاعدة.

لكن يبدو أن كلا الإدارتين على طرفي نقيض عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية، وتعهد بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع بأن إسرائيل "ستعزز" المستوطنات ردا على هجمات إطلاق النار في القدس، وهو موقف حذر بلينكن منه يوم الثلاثاء.

وعندما سئل عن مخاوف الولايات المتحدة من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية يمكن أن يعيق آفاق السلام، قال نتنياهو: "حسنا، أنا أختلف تماما".

العلاقات المعقدة

وبين بايدن ونتنياهو علاقة معقدة، خاصة فيما يتعلق بإيران، فقد تعارض نتنياهو مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشأن المفاوضات مع الفلسطينيين، ثم مرة أخرى بشكل أكثر صراحة بشأن الاتفاق النووي الإيراني- الذي يود بايدن إحياءه مرة أخرى.

وأوضح نتنياهو موقفه من إيران لتابر قائلا: "إذا كانت لديك أنظمة مارقة تعتزم الحصول على أسلحة نووية، يمكنك توقيع 100 اتفاق معها، فهذا لا يفيد".

وقال: "أعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها وقف أو منع الحصول على أسلحة نووية هي مزيج من العقوبات الاقتصادية المعوقة، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو تهديد عسكري موثوق به".

وقالت إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، وإنها أوقفت رسميا برنامج أسلحتها، لكن المسؤولين الأمريكيين حذروا من أن أنشطة تخصيب اليورانيوم لطهران تجاوزت بكثير معايير الاتفاق النووي لعام 2015 الذي فشل منذ خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه.

وفي الأسبوع الماضي، حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران جمعت ما يكفي من المواد لصنع "عدة أسلحة نووية"، وحث على استئناف الجهود الدبلوماسية لمنع مثل هذا السيناريو.

ومن نقاط الخلاف الأخرى بين حلفاء الولايات المتحدة موقف إسرائيل المتضارب من أوكرانيا، فمنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تقوم إسرائيل بعمل توازن دبلوماسي في العلاقات مع موسكو.

ورغم إدانتها للغزو رسميا، وإرسال مساعدات بشكل منتظم إلى أوكرانيا، إلا أن إسرائيل لم ترسل الأسلحة لأوكرانية بعد، وتعرضت لانتقادات لأنها لم تكن أكثر شدة في انتقادها لروسيا.

ولا تريد إسرائيل إثارة غضب روسيا عندما يتطلع سلاح الجو الإسرائيلي لضرب أهداف في سوريا، وشنت إسرائيل مئات الضربات على جارتها في السنوات الأخيرة، وكان معظمها يهدف إلى تعطيل تزويد إيران "حزب الله" بتكنولوجيا الصواريخ الدقيقة الموجهة.

وأشار نتنياهو إلى هذا السيناريو المعقد، إلى تابر، مضيفا أن إسرائيل "تتخذ إجراءات ضد تطوير أسلحة معينة" في إيران.

لكنه رفض تأكيد أو نفي ما إذا كانت إسرائيل وراء شن هجمات الطائرات بدون طيار على مصنع عسكري في مدينة أصفهان بوسط إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال: "أنا لا أتحدث أبدًا عن عمليات محددة... وفي كل مرة يحدث فيها انفجار في الشرق الأوسط، يتم إلقاء اللوم على إسرائيل أو تحمل المسؤولية في بعض الأحيان لا نكون نحن".

الحكومة الأكثر يمينية

تطرقت المقابلة إلى المخاوف بشأن حكومة نتنياهو، الموصوفة بأنها الأكثر يمينا ودينيا في تاريخ البلاد، والتي واجهت بالفعل توترات داخلية واحتجاجات عامة واسعة النطاق.

ويعتمد الائتلاف الحاكم لنتنياهو على دعم عدد من الشخصيات السياسية القومية التي كانت ذات يوم على هامش السياسة الإسرائيلية.

ورفض نتنياهو المخاوف بشأن الخطاب التحريضي وأفعال هؤلاء، قائلا: "لقد وضعت يدي على عجلة القيادة".

وبعد الضغط على بعض تلك التصريحات المتطرفة - بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وصف نفسه بأنه "فاشيا ضد مثلي الجنس"، قال نتنياهو: "حسنا، يقول الكثير من الناس الكثير من الأشياء عندما لا يكونون في السلطة، إنهم يتحلون بنوع من التهدئة عندما يصلون إلى السلطة، وهذا هو الحال بالتأكيد هنا ".

واتهم نتنياهو منتقديه بالنفاق وعدم تطبيق نفس المعايير التي طُبقت على أسلافه، مضيفا: "انظر، أنا أسيطر على الحكومة، وأنا مسؤول عن سياساتها، والسياسات عاقلة ومسؤولة، وستستمر كذلك".

كما رفض رئيس الوزراء الذي يشغل منصبه للولاية السادسة الانتقادات بشأن ضغط حكومته من أجل إصلاحات قضائية، من شأنها أن تمنح البرلمان (وبالتالي الأحزاب الحاكمة) القدرة على إلغاء أحكام المحكمة العليا، وتعيين القضاة، وإقالة المستشارين القانونيين من الوزارات الذين يقدمون المشورة القانونية ملزمة.

ويأتي ذلك بعد إجباره على إقالة حليفه الرئيسي أرييه درعي زعيم حزب شاس من مناصبه الوزارية بعد أن قضت المحكمة العليا بأنه من غير المعقول تعيين زعيم حزب شاس في مناصب في الحكومة بسبب إدانته الجنائية.

وقال نتنياهو، لتابر، إنه يعتقد أن التغييرات "ستجعل الديمقراطية أقوى".

وشهدت بلاده مظاهرات مستمرة ضد الإصلاحات القضائية، مما أدى إلى خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في يناير/ كانون الثاني.

وفي غضون ذلك، لا يزال نتنياهو يواجه اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة في محاكمة فساد طويلة الأمد تطارده سياسيا، وقد نفى مرارًا جميع التهم الموجهة إليه، ووصف المحاكمة بأنها تشبه "مطاردة الساحرات".

وعندما سئل بشأن الادعاءات بأنه كان يحاول تجاوز القضاء بسبب مصالحه الخاصة، قال نتنياهو: "هذا خطأ، لا علاقة لأي من الإصلاحات التي نتحدث عنها بمحاكمتي".