العاهل الأردني أول قائد عربي يلتقي الرئيس بايدن بالبيت الأبيض.. ماذا نعرف عن الاجتماع وما أهميته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، الخميس.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، مساء الثلاثاء، إن الزعيمين سيتناولان "القضية الفلسطينية والقضايا الرئيسية في المنطقة".

وتأتي زيارة العاهل الأردني للولايات المتحدة، وسط تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد أسبوع شهد أكثر الأيام دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ما يقرب من عامين، وإطلاق نار قرب كنيس يهودي في القدس الشرقية، في منطقة تعتبرها إسرائيل ضمن أحياء القدس.

وكان الملك عبد الله الثاني التقى، الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في مبنى الكابيتول الأمريكي، وأشار العاهل الأردني خلال اللقاء مع مكارثي، إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في الدعوة إلى التهدئة ووقف التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال الديوان الملكي الأردني أيضا في بيانه، إن الملك عبد الله الثاني حذر من "التداعيات الخطيرة" للسماح باستمرار الحالة الراهنة في الأراضي الفلسطينية.