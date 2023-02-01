مقهى بالكويت يخالف شروط "الآداب العامة" والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقبت السلطات الكويتية، الثلاثاء، على بلاغ وردها حول مخالفة أحد المقاهي في الدولة لشروط الآداب العامة مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المقهى.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بتويتر وقالت فيه: "ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة لقطاع الأمن الجنائي تعاملت على الفور مع بلاغ تقدم به أحد المواطنين يفيد بمخالفة أحد المقاهي بمنطقة الفحيحيل لشروط الآداب العامة".

وأوضحت الإدارة في بيانها أن "رجال الأمن قاموا بالانتقال إلى موقع البلاغ حيث تم استدعاء صاحب المقهى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن اسم المقهى أو طبيعة الأعمال المخالفة لشروط الآداب العامة.

وقالت: "تهيب الإدارة بالإخوة المواطنين والمقيمين على حد سواء بضرورة التعاون مع رجال المؤسسة الأمنية والابلاغ عن اية ملاحظات تتعلق بالشأن الأمني"، مضيفة: "الشكر موصول للمواطن الذي قام بإبلاغ الجهات المعنية والذي جسد مبدأ ’كل مواطن خفير‘".