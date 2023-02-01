كيف كان أداء اقتصاد السعودية بـ2022؟ إليكم ما قاله صندوق النقد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لنسخة محدثة من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أصدرها صندوق النقد الدولي في شهر يناير، من المتوقع انخفاض النمو العالمي من 3.4٪ في عام 2022 إلى 2.9% في عام 2023، وتشير التوقعات بعودة ارتفاعه إلى 3.1٪ في عام 2024.

وبناء على التقرير الذي يضم تقديرات نسبة التغير السنوية في النمو الاقتصادي لعام 2022، تصدرت السعودية أعلى معدل بين الدول ذات الاقتصادات المتقدمة والنامية، لتبلغ نسبة التغير السنوية للنمو الاقتصادي 8.7% في عام 2022. وتليها الهند بنسبة 6.8% ثم إسبانيا بمعدل 5.2%.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على توقعات صندوق النقد الدولي لنسبة التغير السنوية للنمو الاقتصادي في عام 2022.