الرئاسة الفلسطينية: لا يمكننا العودة إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية "لا تستطيع" العودة إلى التنسيق الأمني طالما أن إسرائيل "تفعل ما تفعله".

وأوضح أبو ردينة في تصريحات لمراسلة CNN بيكي أندرسون، أن "كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل ومن جانبنا يمكن أن تتوقف في دقيقة واحدة، ونعود إلى طاولة المفاوضات لوضع كل شيء على الطاولة".

وأضاف: "لكن طالما أن الإسرائيليين يفعلون ما يفعلونه، فإنهم يتخذون جميع الإجراءات أحادية الجانب ضد كل قرارات الأمم المتحدة، وحتى الآن، لا يمكننا العودة إلى التنسيق الأمني".

وأعلنت السلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، أنها أوقفت التنسيق مع إسرائيل، بعد تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية وبخاصة في مدينة جنين والقدس.

وجاءت تصريحات أبو ردينية بعد ساعات من مباحثات أجراها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن"، مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في رام الله، الثلاثاء، لبحث خفض التوترات الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين.