دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إن "إرسال الدول الغربية الدبابات إلى أوكرانيا محفوف بالمخاطر ومفيد لبارونات السلاح".

وأضاف أردوغان، خلال مقابلة مع قنوات "تي آر تي" الرسمية، أن "الدبلوماسية التركية حققت اختراقات مهمة في الملف الروسي الأوكراني"، وتابع أن بلاده "لا تزال في محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أجل تحقيق السلام الدائم".

وبشأن جهود السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال الرئيس التركي إن "السويد وقفت متفرجة على حرق نسخة من المصحف الشريف رغم كل التحذيرات التركية، واعتذارها غير كاف لإنهاء مسألة انضمامها إلى الناتو"، حسب قوله.

وأضاف أن تركيا تنتظر من السويد "اتخاذ خطوات صادقة بخصوص مكافحة معاداة الإسلام"، وتابع أن "حكومة السويد تماطل في طلباتنا بخصوص مكافحة التنظيمات الإرهابية، لذلك فقد أجلنا زيارات لمسؤولين سويديين بمن فيهم رئيس الوزراء".

وذكرت القناة أن أردوغان "استنكر عمليات حرق نسخ من المصحف في السويد والدنمارك التي لم تُواجهها الحكومات بالشكل المطلوب"، وقال: "لا يمكن تبرير هذه الممارسات بالحق في حرية التعبير".

وعن فنلندا، قال الرئيس التركي: "ملف انضمامها إلى حلف الناتو مختلف بالنسبة إلينا عن ملف السويد، وإذا استمرت فنلندا في نهجها الحالي، سنوافق على انضمامها إلى الناتو".

وصرح أردوغان، خلال المقابلة، بشأن إعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية بأنها "تتوافق مع القانون والدستور"، وذكر: "الشعب اختارني كأول رئيس للنظام الرئاسي، وبذلك أتممنا الفترة الرئاسية الأولى".