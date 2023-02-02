دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، مبنى سفارة جمهورية تشاد في تل أبيب، بحضور الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.

وقال نتنياهو بعد حفل افتتاح مقر السفارة، إن "هذه لحظة تاريخية جاءت عقب الخطوات التي تم اتخاذها على مدى السنوات التي زار خلالها تشاد"، بحسب بيان نشره موقع رئاسة الحكومة الإسرائيلية على "تويتر".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن نعزز صداقتنا ومصالحنا المشتركة في السعي لتحقيق السلام والأمن والازدهار"، وأكد: "لقد أجرينا مناقشات ممتازة، الأربعاء".

وأشار إلى أن السفارة الجديدة ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وقال مخاطبا الرئيس التشادي: "أرحب بكم وآمل أن أراكم مرة أخرى في تشاد".

وأوضح نتنياهو، الأربعاء، مخاطبا الرئيس التشادي: "أقامت إسرائيل علاقات مع تشاد، خلال عهد والدك الراحل إدريس ديبي، ونعتبرها علاقات مهمة للغاية مع دولة رئيسية في قلب أفريقيا، وهو أمر نريد نقله إلى مستويات وآفاق جديدة، وزيارتكم هنا لإسرائيل وافتتاح السفارة هو انعكاس لذلك"، بحسب ما نشر موقع رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو: "نعتقد أن تعاوننا يمكن أن يساعد ليس فقط في تعزيز علاقاتنا، ولكنه أيضًا جزء من عودة إسرائيل إلى أفريقيا، وعودة أفريقيا إلى إسرائيل، لدينا أهداف مشتركة للأمن والازدهار والاستقرار".