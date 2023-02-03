دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عثر على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة نائية بإيطاليا، وفقا لما نقلته وزارة الخارجية المصرية التي أكدت أنها تتابع الحادثة.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ذكرت فيه: "تتابع وزارة الخارجية عن طريق القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو ملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا بإيطاليا.."

وتابعت: "قامت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو بالتواصل مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير 2023".

وأضافت: "وتواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة، كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالتواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة لتقديم المواساة والتعازي لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية لهم، وجاري متابعة الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث والعمل على نقل جثمان المتوفي إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة".