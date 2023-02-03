الخزانة الأمريكية تستهدف شركة إيرانية تزود الحرس الثوري بالدرونز

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على ثمانية من كبار المسؤولين في شركة إيرانية لتصنيع الطائرات بدون طيار، في أحدث إجراء عقابي ردًا على تقديم طهران طائرات مسيرة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وكانت الشركة المصنعة، شركة بارافار بارس، بالفعل تحت عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب تصنيع طائرات بدون طيار للحرس الثوري الإيراني، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة.

واستهدفت وزارة الخزانة يوم الجمعة مجلس إدارة الشركة، وحددت الهيئة أيضا سفينتين إيرانيتين، سفينة "آيريس ماكران"، ناقلة نفط تم إعادة استخدامها للعمليات البحرية ولديها قدرة إطلاق الطائرات بدون طيار، تقوم حاليًا برحلة بحرية دولية، وفرقاطة IRIS DENA التي ترافق الناقلة الأخرى في رحلتها.

وقال بيان الخزانة الأمريكية: "تواصل الكيانات الإيرانية إنتاج طائرات بدون طيار للحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، وعلى نطاق أوسع، إيران تزود الطائرات بدون طيار في عمليات روسيا لاستهداف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا".