الإمارات وفرنسا والهند تعلن تأسيس مبادرة للتعاون الثلاثي.. ماذا تشمل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والهند، تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بينهم، ووضع خريطة طريق لبدء تنفيذها.

وجاء ذلك في بيان مشترك عقب اتصال هاتفي ثلاثي، جمع بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وكاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والدكتور سوبرامنیام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف البيان أن "المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات عدة منها الطاقة، مع التركيز على الطاقة الشمسية والنووية، وكذلك مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، لا سيما في منطقة المحيط الهندي ولهذه الغاية ستعمل الدول الثلاث على استكشاف إمكانية العمل مع رابطة حافة المحيط الهندي (IORA) لمتابعة مشاريع محدّدة وقابلة للتنفيذ بشأن الطاقة النظيفة، والبيئة، والتنوع البيولوجي".

وأوضحت الوكالة أن "هذه المبادرة ستكون بمثابة منصّة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية من البلدان الثلاثة، في مجال المشاريع المستدامة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة في إطار رئاسة الهند لمجموعة العشرين، واستضافة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف COP28، العام الجاري".

وأكد البيان: "ستكون المبادرة الثلاثية بمثابة منصة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية من البلدان الثلاثة، في مجال المشاريع المستدامة علاوة على ذلك، تم الاتفاق على أن تسعى الدول الثلاث إلى ضمان مواءمة أكبر لسياساتها الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية مع أهداف اتفاق باريس للمناخ".

ودعماً لهذه الجهود، سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة في إطار رئاسة الهند لمجموعة العشرين، واستضافة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف COP28 في عام 2023.

كما اتفقت الدول الثلاث على "توسيع تعاونها من خلال مبادرات مثل، تحالف القرم من أجل المناخ بقيادة الإمارات العربية المتحدة، وشراكة المتنزهات في المحيطين الهندي والهادئ بقيادة كل من الهند وفرنسا"، بحسب ما ذكرت "وام".

وتم التأكيد على "أن الدفاع مجال للتعاون الوثيق بين البلدان الثلاثة وتم الاتفاق على بذل الجهود لتعزيز التوافق، والتنمية والإنتاج المشترك، مع البحث عن سبل لمزيد من التعاون والتدريب بين قوات الدفاع في الدول الثلاث"، بحسب البيان.