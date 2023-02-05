دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، الأحد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير خارجية الكويت.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "نقل وزير الخارجية السعودي في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للقيادة الكويتية، وتمنياتهما للكويت الشقيق المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء".

وأضافت الوكالة أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في المنطقة".

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نظيره الكويتي في مقر وزارة الخارجية الكويتية، وبحث الجانبان "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، واستعرضا فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. وقد أقام وزير خارجية الكويت مأدبة غداء تكريماً لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وصل الكويت في زيارة رسمية، مساء السبت، بحسب "واس"، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الكويت الدولي، وزير خارجية الكويت والسفير السعودي بالكويت، وعدد من منسوبي السفارة السعودية بالكويت.