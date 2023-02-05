بعد إعلان وفاته.. نبذة عن رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نعت الحكومة المصرية، السبت، وفاة رئيس الوزراء السابق في البلاد، شريف إسماعيل، حيث قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، إن "الراحل العظيم بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن خلال المناصب العامة التي تولاها".

- كلف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي العام 2015 شريف إسماعيل برئاسة الحكومة المصرية خلفا لحكومة إبراهيم محلب.

- تخرج شريف إسماعيل من كلية الهندسة في جامعة عين شمس عام 1978.

- بدأ حياته المهنية بعد التخرج مهندساً بشركة "إنبي" منذ عام 1979 حتى عام 2000، عندما وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة.

- منذ عام 2000 حتى عام 2005 تولى منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز.

- تولى إسماعيل رئاسة مجلس إدارة شركة "إيجاس" بين عامي 2005 و2007.

- توجه إسماعيل لرئاسة مجلس إدارة شركة "جنوب الوادي القابضة للبرتول" بين عامي 2007 و2013.

- تولى منصب وزير البترول منذ 16 يوليو/تموز عام 2013 خلال فترة تولي حازم الببلاوي لرئاسة الوزراء بزمن الحكومة الانتقالية، وحتى 12 أيلول/سبتمبر عام 2015 عندما قام السيسي بتكليفه بتشكيل الحكومة وتولي منصب رئاسة الوزراء.