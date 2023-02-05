دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نعى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء المصري السابق، شريف إسماعيل، الذي أعلن عن وفاته، السبت.

وقال السيسي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل.. لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة".

وتابع السيسي قائلا: "لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه.. إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ويذكر أن شريف إسماعيل كلف من قبل السيسي في 12 أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتشكيل الحكومة وتولي منصب رئاسة الوزراء.