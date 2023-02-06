دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت دول عربية عن تعازيها وتضامنها مع تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي ضرب البلدين الإثنين وأسفر عن مقتل مئات وإصابة آلاف المدنيين في الدولتين.

الإمارات

أجرى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا بالرئيسين السوري والتركي عبر خلالهما عن "تضامن الإمارات مع بلديهما إثر الزلزال الذي شهده البلدان ويعرب عن خالص تعازيه ومواساته للرئيسين وشعبيهما وذوي الضحايا سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين"، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية.

السعودية

أعربت الخارجية السعودية عن تضامنها ومواساتها وتعازيها لسوريا وتركيا جراء الزلزال.

وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كل من جمهورية تركيا والجمهورية العربية السورية إثر الزلزال الذي أسفر عن عددٍ من الوفيات والإصابات، وتعرب وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية ومواساتها وتعازيها للأشقاء في سوريا وتركيا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

مصر

نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أعربت فيه عن خالص تعازيها وتضامنها مع تركيا وسوريا بضحايا الزلزال وتمنت الشفاء للمصابين وتقدمت بالتعازي لأسر الضحايا والشعبين التركي والسوري في "المصاب الأليم" وأعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة "آثار الكارثة المروعة".

الأردن

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن خالص تعازيها لسوريا وتركيا بضحايا الزلزال الذي هز هاتين الدولتين، فجر الإثنين، وأسفر عن وقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وأكدت الخارجية الأردنية "تضامن المملكة وتعاطفها مع الشعبين السوري والتركي الشقيقين بهذا المصاب الأليم" وأعربت عن "تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين"، وفقا لبيان الخارجية.

سلطنة عُمان

أرسل السلطان هيثم بن طارق برقية تعزية للرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية.

وقالت الوكالة: "حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- أبقاه الله - يبعث برقيتي تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا جرّاء الزلزال الذي ضرب جنوب جمهورية تركيا".

قطر

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته له بضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.