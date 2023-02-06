ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى 670 على الأقل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ارتفع عدد القتلى في أنحاء تركيا وسوريا إلى 670 على الأقل بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

في سوريا، لقي ما لا يقل عن 386 شخصًا مصرعهم، بينهم 239 معظمهم في محافظات حلب وحماة واللاذقية وطرطوس، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري.

وأفادت منظمة "الخوذ البيضاء"، المعروفة رسميًا باسم الدفاع المدني السوري، بمقتل 147 شخصًا على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة شمالي غرب سوريا.

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري أن 648 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح في حلب وحماة واللاذقية وطرطوس، في حين قالت "الخوذ البيضاء" إنه تم الإبلاغ عن 340 إصابة أخرى في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، في وقت سابق إن 284 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 2323 شخصًا.