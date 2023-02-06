دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار باحث جيولوجي هولندي، تفاعلا واسعا بعد أن توقع حدوث "زلزال تركيا" قبل وقوعه بأيام وقد أوضح لاحقا سبب توقعه الإثنين.

وكتب الخبير الهولندي فرانك هونغربيتس، في صفحته على تويتر في 3 فبراير/شباط: "عاجلا أو آجلا سيقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر في هذه المنطقة (جنوب أو وسط تركيا، الأردن، سوريا، لبنان)"، حسب قوله.

ووقع بالفعل فجر الإثنين زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر أودى بحياة أكثر من 600 شخص في حصيلة قابلة للارتفاع نظرا لوجود أعداد من الناس تحت الأنقاض، وإصابة الآلاف.

وشرح الخبير الهولندي سبب توقعه بعد حدوث الزلزال قائلا: "قلبي مع كل من تضرر من الزلزال الكبير في وسط تركيا، كما ذكرت سابقًا، سيحدث هذا عاجلاً أم آجلاً في هذه المنطقة، على غرار عامي 115 و 526، هذه الزلازل تسبقها دائمًا هندسة حرجة للكوكب، كما حدث في 4-5 فبراير"، حسب قوله.

وحذر هونغربيتس من الهزات الارتدادية قائلا الإثنين: " راقبوا النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا والمناطق المجاورة، عادة ما تستمر الهزات الارتدادية لفترة من الوقت بعد وقوع زلزال كبير"، حسب قوله.

وفيما يلي أبرز التعليقات على توقعه: