هزة ارتدادية قوية تضرب تركيا بعد 9 ساعات من الزلزال الأصلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ضربت هزة أرضية ارتدادية كبيرة بقوة 7.5 درجة تركيا عند الساعة 1:24 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وفقاً لـ USGS.

وتقع الهزة الارتدادية على بعد 95 كيلومتراً شمالاً من الزلزال الأصلي الذي ضرب جنوب تركيا قبل 9 ساعات.

وتعد هذه أكبر هزة ارتدادية بين الهزات التي فاق عددها الـ30 حتى الآن.

يذكر أن الدرجة المذكورة تقريبية وقابلة للتغير.

وشهدت أيضا العاصمة السورية، دمشق، هزة أرضية في وقت لاحق من الإثنين وكذلك الحال بالنسبة للاذقية التي تأثرت بشدة من تداعيات الزلزال الأصلي، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية.