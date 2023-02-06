17 قتيلا على الأقل جراء زلزال بقوة 7.8 درجة في جنوب تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقي ما لا يقل عن 17 شخصًا مصرعهم في تركيا عندما ضرب زلزال قوي بقوة 7.8 درجة جنوب البلاد في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، مما أدى إلى سقوط المباني، وخروج السكان إلى الشوارع، مع الشعور بهزات ارتدادية في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا شرقي نورداجي بإقليم غازي عنتاب على عمق 24.1 كيلومترا. وتقع نورداجي على طول الحدود التركية السورية، وشعر سكان العديد من البلدان في المنطقة بالزلزال، بما في ذلك سوريا ولبنان.

ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المباني المنهارة، بينما يتجمع السكان في الشوارع المظلمة وسط الفوضى. ويمكن رؤية عمال الإنقاذ وهم يجرون عمليات البحث والإنقاذ بواسطة مصابيح يدوية.

وقال حاكم محافظة سانليورفا، صالح أيهان لـCNN Turk المتعاونة مع CNN إن 12 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في مقاطعته وحدها.

ومن جهته، أوضح إردنتش يلماز، حاكم محافظة عثمانية الجنوبية، لـCNN Turk ، أن 34 مبنى على الأقل انهارت، وفقًا للبيانات الأولية.