خريطة تظهر مركز ونطاق الزلزال الذي هز تركيا وسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي أكثر من 2300 شخص مصرعهم وأصيب آلاف آخرون في أنحاء تركيا وسوريا، بعد أن ضرب المنطقة أقوى زلزال منذ عقود بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر فجر الاثنين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان في محافظة غازي عنتاب التركية، على عمق 24.1 كيلومتر. وتبع الزلزال الأول العديد من الهزات الارتدادية التي كان من بينها زلزال آخر بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر. وشعرت المنطقة بعدة هزات قوية، بما في ذلك دول مجاورة مثل لبنان وإسرائيل.

وتعهد أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بتقديم المساعدة للحكومة التركية في أعقاب الكارثة، حيث تتدافع فرق الإنقاذ للعثور على ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة.