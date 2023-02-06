دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، أن مفعول محور "الرباعي العربي" انتهى وأشار إلى أن "قمة أبوظبي" وضعت الأساس لمحور عربي جديد.

وكتب عبدالله عبر صفحته على موقع تويتر: "محور الرباعي العربي مصر السعودية الإمارات البحرين، أدى دوره وانتهى مفعوله وأصلح شيئا من الماضي. فالمحاور عموما آنية لا تدوم وظرفية لا تستمر، تؤدي غرضها وتنتهي صلاحياتها لتفسح المجال لبروز محور آخر"، حسب قوله.

وتابع الأكاديمي الإماراتي قائلا: "قمة أبوظبي وضعت أسس محور عربي جديد وأكدت أن قيادة الأمة خليجية حتى اشعار آخر"، على حد قوله.

وكانت قد عُقدت "قمة أبوظبي" في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمشاركة الإمارات وقطر والبحرين ومصر والأردن وسلطنة عُمان تحت عنوان "الازدهار والاستقرار في المنطقة".

يذكر أن محور "الرباعي العربي" يضم السعودية والإمارات ومصر والبحرين.